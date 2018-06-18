Омбудсмени України і Росії розпочали зустріч щодо ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова і її російська колега Тетяна Москалькова розпочали зустріч з приводу питання українських і російських ув'язнених. Про це повідомила Омбудсмен України у Facebook, передає УНН.
"Почалась зустріч із Омбудсменом РФ Тетяною Москальковою", - повідомила Денісова.
Додамо, омбудсмен Росії Тетяна Москалькова раніше заявила, що уповноважені з прав людини Росії і України зустрінуться 18 червня в Москві, щоб обговорити питання, що виникли в зв'язку з відвідуванням російських і українських в'язнів, і погодити програму подальших дій.
Нагадаємо, Денісова прибула до Росії, щоб зустрітися з українськими політв'язнями. Однак, уже тричі їй відмовили у відвідинах українців - Олега Сенцова, Миколи Карпюка, Романа Сущенка.
У Кремлі заявили, що питання відвідування засуджених в РФ українців вирішується на рівні омбудсменів.