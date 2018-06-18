Пєсков: питання відвідування засуджених в РФ українців вирішується на рівні омбудсменів

"Я б так не ставив питання. Причини, за якими не змогли зустрітися, я не можу вам сформулювати, тому що це не наша компетенція. Здійснюється взаємодія російського омбудсмена Тетяни Москалькової і її української колеги Денисової, вони мають у своєму розпорядженні всю інформацією щодо того, з ким зустріч можлива, а з ким неможлива", - сказав Пєсков.

Раніше, в Міністерстві закордонних справ України висловили протест з приводу недопуску Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової до ув'язненого в Росії українця Миколи Карпюка.



Нагадаємо, 16 червня Омбудсмену України Людмилі Денисовій не вдалося провести зустріч з утримуваним в Росії українцем Миколою Карпюком, її не пустили до нього у в'язницю.

Це вже не перший раз, коли Денисову не пускають до українців за гратами в РФ. 15 червня український омбудсмен вирушила на Ямал, де утримують в колонії Олега Сенцова, але їй не дали побачитися з українцем.