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Денісова: перемовини із Москальковою щодо Сенцова результату не принесли

Денісова: перемовини із Москальковою щодо Сенцова результату не принесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Керівництво колонії категорично відмовило у зустрічі з Олегом Сенцовим, інформація про стан його здоров'я відсутня, перемовини із Уповноваженим РФ у правах людини Тетяною Москальковою результату не дали. Про це у Facebook повідомила Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова, передає УНН.

"Керівництво колонії категорично відмовило у зустрічі з Олегом Сенцовим. Про стан його здоров’я інформацію не надають, а перемовини з Тетяною Москальковою не принесли результату", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у Росії звинуватили Омбудсмена України у порушенні законодавства РФ. Так, Уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявила, що Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Людмила Денисова перебуває на території Ямало-Ненецького округу РФ, де у колонії утримують ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, у порушення законодавства Росії.

Раніше Омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що у російській колонії її не пустили до утримуваного українського режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, засуджений у РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування. Він висунув вимогу звільнити 64 українських політв'язнів, але себе до списку не заніс.

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