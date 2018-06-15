Денісова: перемовини із Москальковою щодо Сенцова результату не принесли
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Керівництво колонії категорично відмовило у зустрічі з Олегом Сенцовим, інформація про стан його здоров'я відсутня, перемовини із Уповноваженим РФ у правах людини Тетяною Москальковою результату не дали. Про це у Facebook повідомила Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова, передає УНН.
"Керівництво колонії категорично відмовило у зустрічі з Олегом Сенцовим. Про стан його здоров’я інформацію не надають, а перемовини з Тетяною Москальковою не принесли результату", - йдеться у повідомленні.
Перед цим у Росії звинуватили Омбудсмена України у порушенні законодавства РФ. Так, Уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявила, що Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Людмила Денисова перебуває на території Ямало-Ненецького округу РФ, де у колонії утримують ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, у порушення законодавства Росії.
Раніше Омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що у російській колонії її не пустили до утримуваного українського режисера Олега Сенцова.
Нагадаємо, засуджений у РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування. Він висунув вимогу звільнити 64 українських політв'язнів, але себе до списку не заніс.