У Росії звинуватили Омбудсмена України у порушенні законодавства РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Людмила Денисова перебуває на території Ямало-Ненецького округу РФ, де у колонії утримують ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, в порушення законодавства РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Денисова перебуває на Ямалі в порушення російського законодавства, вимагає допуску до громадянина Росії (Росія вважає Олега Сенцова російським громадянином - ред.). Отримавши очікувано негативну відповідь, вона звернулася за допомогою в отриманні підтвердження про стан здоров'я цієї людини - Сенцова", - сказав Москалькова.
Вона підтвердила, що вже направила такий запит.
"Я відправила у федеральну службу виконання покарань запит, щоб отримати інформацію про стан Сенцова на сьогоднішній день", - сказала Москалькова.
Крім того, омбудсмен РФ заявила, що ніякої зустрічі Денисової з Олегом Сенцової не могло бути. "Це не відповідає дійсності", - сказала Москалькова.
"Будемо шукати компроміс. Я сподіваюся, що ми з можемо знайти взаєморозуміння, і я сподіваюся, що зможу відвідати в Херсоні Вишинського", - сказала вона.
Раніше Омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що у російській колонії її не пустили до утримуваного українського режисера Олега Сенцова.