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Омбудсмены Украины и России начали встречу по заключенным

Омбудсмены Украины и России начали встречу по заключенным

Киев  •  УНН

 • 8271 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова начали встречу по вопросу украинских и российских заключенных. Об этом сообщила Омбудсмен Украины в Facebook, передает УНН.

"Началась встреча с Омбудсменом РФ Татьяной Москальковой", - сообщила Денисова.

Добавим, омбудсмен России Татьяна Москалькова ранее заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся 18 июня в Москве, чтобы обсудить возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных вопросы и согласовать программу дальнейших действий.

Напомним, Денисова прибыла в Россию, чтобы встретиться с украинскими политзаключенными. Однако, уже трижды ей отказали в посещении украинцев - Олега Сенцова, Николая Карпюка, Романа Сущенко.

В Кремле заявили, что вопрос посещения осужденных в РФ украинцев решается на уровне омбудсменов.

Украинские Национальные Новости

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