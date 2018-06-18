Омбудсмены Украины и России начали встречу по заключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова начали встречу по вопросу украинских и российских заключенных. Об этом сообщила Омбудсмен Украины в Facebook, передает УНН.
"Началась встреча с Омбудсменом РФ Татьяной Москальковой", - сообщила Денисова.
Добавим, омбудсмен России Татьяна Москалькова ранее заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся 18 июня в Москве, чтобы обсудить возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных вопросы и согласовать программу дальнейших действий.
Напомним, Денисова прибыла в Россию, чтобы встретиться с украинскими политзаключенными. Однако, уже трижды ей отказали в посещении украинцев - Олега Сенцова, Николая Карпюка, Романа Сущенко.
В Кремле заявили, что вопрос посещения осужденных в РФ украинцев решается на уровне омбудсменов.