Омбудсмен РФ назвала дату зустрічі з українською колегою

"Ми домовилися з Денисовою про зустріч в понеділок (18 червня - ред.) у Москві з тим, щоб обговорити дорожні карти мого відвідування засуджених в Україні і її відвідування засуджених в Росії", - сказала вона.

На думку Москалькової, можливості для переговорів з Україною щодо відвідування засуджених не втрачені. "Сьогодні нічого не втрачено, я з оптимізмом дивлюся на можливість розглядати дорожні карти", - заявила омбудсмен РФ.

При цьому вона зауважила, що поїздка Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової на Ямал, де у колонії утримують українця Олега Сенцова, була наперед приречена на невдачу.

"Її поїздка, звичайно, завідомо була приречена на невдачу", - сказала вона.

У РФ запропонували омбудсменам Росії і України спільно відвідати 16 червня в Омську засудженого в Росії за підготовку до диверсії Штиблікова і скласти дорожню карту взаємних відвідувань засуджених. Потім у Росії пропонували, що 18 червня Москалькова в Херсоні відвідає арештованого керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, а після 22 червня Денисова зможе побачити засудженого у РФ Олега Сенцова.

Український омбудсмен вирушила на Ямал 15 червня, але їй не дали побачитися з Сенцовим.

Сьогодні Москалькова відвідала Дмитра Штиблікова, який відбуває покарання в омській колонії.

"У нього немає претензій до умов утримання. В камері на чотирьох він перебуває один. Він користується бібліотекою", - заявила Москалькова.

Штиблікова, як зазначається, також відвідав консул України. "Він (Штибліков - ред.) дістав з портфеля заяву з проханням надати матеріальну допомогу... Він звернув увагу консула на те, що у нього немає претензій до умов утримання", - сказала вона.