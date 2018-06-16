Омбудсмен РФ назвала дату встречи с украинской коллегой

"Мы договорились с Денисовой о встрече в понедельник (18 июня - ред.) в Москве с тем, чтобы обсудить дорожные карты моего посещения осужденных в Украине и ее посещения осужденных в России", - сказала она.

По мнению Москальковой, возможности для переговоров с Украиной относительно посещения осужденных не потеряны. "Сегодня ничего не потеряно, я с оптимизмом смотрю на возможность рассматривать дорожные карты", - заявила омбудсмен РФ.

При этом она отметила, что поездка Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой на Ямал, где в колонии удерживают украинца Олега Сенцова, была заранее обречена на неудачу.

"Ее поездка, конечно, заведомо была обречена на неудачу", - сказала она.

В РФ предложили омбудсменам России и Украины совместно посетить 16 июня в Омске осужденного в России за подготовку к диверсии Штыбликова и составить дорожную карту взаимных посещений осужденных. Затем в России предлагали, что 18 июня Москалькова в Херсоне посетит арестованного руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а после 22 июня Денисова сможет увидеть осужденного в РФ Олега Сенцова.

Украинский омбудсмен отправилась на Ямал 15 июня, но ей не дали увидеться с Сенцовым.

Сегодня Москалькова посетила Дмитрия Штыбликова, который отбывает наказание в омской колонии.

"У него нет претензий к условиям содержания. В камере на четырех он находится один. Он пользуется библиотекой", - заявила Москалькова.

Штыбликова, как отмечается, также посетил консул Украины. "Он (Штыбликов - ред.) Достал из портфеля заявление с просьбой оказать материальную помощь... Он обратил внимание консула на то, что у него нет претензий к условиям содержания", - сказала она.