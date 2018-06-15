Більше 30 країн закликали Генсека ООН поговорити з Путіним про "бранців Кремля"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сполучені Штати, Франція, Велика Британія та 35 інших країн звернулися до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням обговорити справу ув’язненого українського режисера Олега Сенцова та десятків інших українських політв'язнів під час переговорів з російським президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня. Про це йдеться у спільному зверненні до глави ООН, передає УНН з посиланням на Expatica.
Генсек ООН проведе переговори з Путіним у середу та буде присутнім на матчі між збірними Португалії та Марокко під час чемпіонату світу з футболу, що проходить в Росії.
38 країн заявили в листі до Гутерреша, що справа Сенцова, який оголосив голодування 14 травня, має бути порушена "невідкладно", і закликали його виступати посередником у пошуку рішення.
"Зацікавленість ООН у вирішенні цих проблем вітається, і ми будемо заохочувати подальші кроки для вирішення питання щодо важкого становища всіх незаконно затриманих", - йдеться у листі.
Серед підписантів були Австралія, Канада, багато країн ЄС, а також Туреччина, Молдова, Грузія та Україна.
Посол України Володимир Єльченко в четвер передав Гутеррешу лист та список з іменами десятків затриманих, у тому числі Олександра Кольченко, Станіслава Клиха та Миколи Карпюка.
Нагадаємо, раніше сейм Польщі прийняв постанову про звільнення громадян України, які перебувають в Росії в місцях позбавлення волі за політичними мотивами.
Як повідомляв УНН, Європарламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом негайно звільнити Сенцова.