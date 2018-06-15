Більше 30 країн закликали Генсека ООН поговорити з Путіним про "бранців Кремля"

КИЇВ. 15 червня. УНН. Сполучені Штати, Франція, Велика Британія та 35 інших країн звернулися до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням обговорити справу ув’язненого українського режисера Олега Сенцова та десятків інших українських політв'язнів під час переговорів з російським президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня. Про це йдеться у спільному зверненні до глави ООН, передає УНН з посиланням на Expatica.