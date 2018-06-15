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Більше 30 країн закликали Генсека ООН поговорити з Путіним про "бранців Кремля"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Сполучені Штати, Франція, Велика Британія та 35 інших країн звернулися до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням обговорити справу ув’язненого українського режисера Олега Сенцова та десятків інших українських політв'язнів під час переговорів з російським президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня. Про це йдеться у спільному зверненні до глави ООН, передає УНН з посиланням на Expatica.

Генсек ООН проведе переговори з Путіним у середу та буде присутнім на матчі між збірними Португалії та Марокко під час чемпіонату світу з футболу, що проходить в Росії.

38 країн заявили в листі до Гутерреша, що справа Сенцова, який оголосив голодування 14 травня, має бути порушена "невідкладно", і закликали його виступати посередником у пошуку рішення.

"Зацікавленість ООН у вирішенні цих проблем вітається, і ми будемо заохочувати подальші кроки для вирішення питання щодо важкого становища всіх незаконно затриманих", - йдеться у листі.

Серед підписантів були Австралія, Канада, багато країн ЄС, а також Туреччина, Молдова, Грузія та Україна.

Посол України Володимир Єльченко в четвер передав Гутеррешу лист та список з іменами десятків затриманих, у тому числі Олександра Кольченко, Станіслава Клиха та Миколи Карпюка.

Нагадаємо, раніше сейм Польщі прийняв постанову про звільнення громадян України, які перебувають в Росії в місцях позбавлення волі за політичними мотивами.

Як повідомляв УНН, Європарламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом негайно звільнити Сенцова.

Українські Національні Новини

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