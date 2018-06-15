Польський сейм закликав Росію звільнити українських політв'язнів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Сейм Польщі прийняв постанову про звільнення громадян України, які перебувають в Росії в місцях позбавлення волі за політичними мотивами, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Постанову сейм прийняв у п'ятницю 15 червня. 14 червня проект документа був прийнятий одноголосно комісією сейму у закордонних справах.

"Сейм Республіки Польща звертається до влади Російської Федерації із закликом звільнити всіх громадян України, які перебувають з політичних причин в російських місцях позбавлення волі. Ми вимагаємо звільнення режисера Олега Сенцова, родом з Криму, засудженого в серпні 2015 року до 20 років колонії суворого режиму на підставі статті тероризмі", - йдеться в тексті постанови.

За ухвалення постанови проголосували 410 депутатів, 2 були проти, 4 - утримались.

Як повідомляв УНН, Європарламент 14 червня ухвалила резолюцію із закликом негайно звільнити Сенцова.

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