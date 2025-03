Європарламент ухвалив резолюцію з закликом негайно звільнити Сенцова

"Європейський парламент переважною більшістю прийняв резолюцію, яка вимагає негайного звільнення Сенцова. 455 за, 106 проти", - повідомив він.

Європарламент сьогодні провів дебати, після чого мав взятися за голосування щодо резолюції про права людини в Росії і зокрема про справу Сенцова.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова.

Наразі Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.

the European Parliament overwhelmingly passed a resolution calling for the immediate release of #Sentsov. 455 for, 106 against. #Ukraine #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 червня 2018 р.