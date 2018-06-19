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Познер, Собчак та інші російські діячі закликали Путіна помилувати Сенцова

Познер, Собчак та інші російські діячі закликали Путіна помилувати Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Низка російських відомих культурних діячів звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням помилувати українського режисера Олега Сенцова. Серед них журналіст Володимир Познер та колишній кандидат в президенти Ксенія Собчак. Їхню заяву опублікувало "Ехо Москви", передає УНН.

“Людина вмирає. Ми не думаємо, що вина його настільки велика, щоб за неї давали 20 років. Він щирий і чесний у своїх переконаннях — його безстрокове голодування це доводить. Необхідно проявити милосердя, щоб врятувати людське життя. Нам треба пом’якшувати політичний клімат в країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас”, — йдеться у їхньому зверненні.

Серед підписантів — журналісти Володимир Познер та Ксенія Собчак, голова Роскіно Катерина Мцітурідзе, режисери Костянтин Бронзит, Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Юрій Норштейн, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський, Олексій Учитель, Олексій Федорченко, актриса Чулпан Хаматова.

Нагадаємо, вчора у центрі Москви затримали акторів Teaтру.doc за роздачу листівок на підтримку українського політв’язня в Росії Олега Сенцова.

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