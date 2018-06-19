Познер, Собчак та інші російські діячі закликали Путіна помилувати Сенцова

“Людина вмирає. Ми не думаємо, що вина його настільки велика, щоб за неї давали 20 років. Він щирий і чесний у своїх переконаннях — його безстрокове голодування це доводить. Необхідно проявити милосердя, щоб врятувати людське життя. Нам треба пом’якшувати політичний клімат в країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас”, — йдеться у їхньому зверненні.

Серед підписантів — журналісти Володимир Познер та Ксенія Собчак, голова Роскіно Катерина Мцітурідзе, режисери Костянтин Бронзит, Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Юрій Норштейн, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський, Олексій Учитель, Олексій Федорченко, актриса Чулпан Хаматова.

Нагадаємо, вчора у центрі Москви затримали акторів Teaтру.doc за роздачу листівок на підтримку українського політв’язня в Росії Олега Сенцова.