У Москві затримали акторів Teaтру.doc за акцію на підтримку Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У центрі Москви затримали акторів Teaтру.doc за роздачу листівок на підтримку українського політв'язня в Росії Олега Сенцова. Про це повідомляє "Новая газета", передає УНН.
Так, затримали актрису і актора Теaтру.doc Марію Чупринську і Григорія Гандлевського, художницю Алісу Сафіну і активістку Наталію Савоськину за роздачу листівок на підтримку українського режисера Олега Сенцова.
Вони роздавали інформаційні листівки англійською та іспанською мовами, в яких розповідалося про особу Сенцова і причини його переслідування. Активістів доставили в РУВС. На Савоськину склали протокол за статтею про порушення порядку проведення акції.
Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що недопуск українського омбудсмена Людмили Денисової до політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже більше місяця, може свідчити про погіршення його здоров'я.