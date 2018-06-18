У Москві затримали акторів Teaтру.doc за акцію на підтримку Сенцова

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У центрі Москви затримали акторів Teaтру.doc за роздачу листівок на підтримку українського політв'язня в Росії Олега Сенцова. Про це повідомляє "Новая газета", передає УНН.

Так, затримали актрису і актора Теaтру.doc Марію Чупринську і Григорія Гандлевського, художницю Алісу Сафіну і активістку Наталію Савоськину за роздачу листівок на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Вони роздавали інформаційні листівки англійською та іспанською мовами, в яких розповідалося про особу Сенцова і причини його переслідування. Активістів доставили в РУВС. На Савоськину склали протокол за статтею про порушення порядку проведення акції.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що недопуск українського омбудсмена Людмили Денисової до політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже більше місяця, може свідчити про погіршення його здоров'я.

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