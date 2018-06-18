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Геращенко: недопуск Денисовой к Сенцову может свидетельствовать об ухудшении его здоровья

Геращенко: недопуск Денисовой к Сенцову может свидетельствовать об ухудшении его здоровья

Киев  •  УНН

 • 8086 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Недопуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает уже больше месяца, может свидетельствовать об ухудшении его здоровья. Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила журналистам, передает УНН.

"То, что к Олегу Сенцову не допускают Людмилу Денисову, на мой взгляд, говорит об очень тревожных фактах, которые скрывают. Возможно и, вероятнее всего, скрывают ухудшение состояния здоровья. Поэтому очевидно, что 36 дней голодания здоровья не добавляет. На этом фоне низменные заявления, циничной дамы Москальковой, что во время месяца голодания Сенцов еще и набрал килограммы, потому что ему какие-то таблетки дают и глюкозу колют, выглядит, как гиббельсовщина и сталинская НКВД-ная практика худшего сорта", - заявила Геращенко.

Как сообщал УНН, неудачная попытка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест по поводу недопуска Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к заключенному в России украинцу Николаю Карпюку.

Напомним, 16 июня Омбудсмену Украины Людмиле Денисовой не удалось провести встречу с содержащимся в России украинцем Николаем Карпюком, ее не пустили к нему в тюрьму.

Это уже не первый раз, когда Денисову не пускают к украинцам за решеткой в ​​РФ. 15 июня украинский омбудсмен отправилась на Ямал, где содержат в колонии Олега Сенцова, но ей не дали увидеться с украинцем.

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