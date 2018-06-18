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Геращенко: недопуск Денісової до Сенцова може свідчити про погіршення його здоров'я

Геращенко: недопуск Денісової до Сенцова може свідчити про погіршення його здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Недопуск українського омбудсмена Людмили Денісової до політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже понад місяць, може свідчити про погіршення його здоров'я. Про це віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила журналістам, передає УНН.

"Те, що до Олега Сенцова не допускають Людмилу Денісову, як на мене, свідчить про дуже тривожні факти, що приховують. Можливо і, ймовірніше за все, приховують погіршення стану здоров'я. Тому що очевидно, що 36 днів голодування здоров'я не додає. На цьому фоні ниці заяви, цинічної пані Москалькової, що під час місяця голодування Сенцов ще й набрав кілограми, бо йому якісь пігулки дають і глюкозу колють, виглядає, як гіббельсовщина і сталінська НКВД-шна практика найгіршого ґатунку", - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНН, невдала спроба українського омбудсмена Людмили Денісової відвідати засуджених в Росії українців Миколу Карпюка та Олега Сенцова не говорить про зрив домовленостей президентів Росії і України Володимира Путіна і Петра Порошенка.

Раніше, в Міністерстві закордонних справ України висловили протест з приводу недопуску Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до ув'язненого в Росії українця Миколи Карпюка.

Нагадаємо, 16 червня Омбудсмену України Людмилі Денісовій не вдалося провести зустріч з утримуваним в Росії українцем Миколою Карпюком, її не пустили до нього у в'язницю.

Це вже не перший раз, коли Денісову не пускають до українців за гратами в РФ. 15 червня український омбудсмен вирушила на Ямал, де утримують в колонії Олега Сенцова, але їй не дали побачитися з українцем.

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