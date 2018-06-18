В Москве задержали актеров Teaтра.doc за акцию в поддержку Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В центре Москвы задержали актеров Teaтра.doc за раздачу листовок в поддержку украинского политзаключенного в России Олега Сенцова. Об этом сообщает "Новая газета", передает УНН.
Так, задержали актрису и актера Теaтра.doc Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину за раздачу листовок в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
Они раздавали информационные листовки на английском и испанском языках, в которых рассказывалось о личности Сенцова и причинах его преследования. Активистов доставили в ОВД. На Савоськину составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции.
Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что недопуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает уже больше месяца, может свидетельствовать об ухудшении его здоровья.