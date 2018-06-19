Познер, Собчак и другие российские деятели призвали Путина помиловать Сенцова

"Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за ее давали 20 лет. Он искренний и честный в своих убеждениях - его бессрочная голодова это доказывает. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - говорится в их обращении.

Среди подписантов - журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, председатель Роскино Екатерина Мцитуридзе, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, актриса Чулпан Хаматова.

Напомним, вчера в центре Москвы задержали актеров Teaтру.doc за раздачу листовок в поддержку украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.