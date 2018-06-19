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У Путіна заявили, що громадськість не допоможе звільнити Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Громадський резонанс не здатний вплинути на процес помилування політичного в’язня Олега Сенцова. Режисер повинен сам ініціювати вирішення цього питання. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Резонанс громадський жодним чином не може вплинути, природно, на рішення суду Російської Федерації, яке набрало чинності", - зазначив Пєсков, коментуючи звернення діячів мистецтва до російського лідера Володимира Путіна з проханням помилувати Сенцова.

"Для помилування передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим", - додав представник Кремля.

За його словами, в адміністрації президента бачили повідомлення ЗМІ про звернення діячів культури на адресу глави держави.

Нагадаємо, 18 червня держдеп США висловив стурбованість щодо утримуваних урядом РФ 150 політичних в’язнів та тих, хто був ув’язнений через релігійні погляди.

Крім того, більше 30 країн світу направили лист до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням обговорити справу ув’язненого українського режисера Олега Сенцова та десятків інших українських політв'язнів під час переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію з закликом негайно звільнити ув'язненого у РФ українського режисера Олега Сенцова.

Наразі Олег Сенцов перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.

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