Адвокат повезе Сенцову лист від Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Адвокат Дмитро Дінзе повезе ув'язненому українському режисеру Олегу Сенцову лист від Президента України Петра Порошенка. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook омбудсмен України Людмила Денісова, передає УНН.
"Зустрілася із адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе, який вночі відлітає до Лабитнангі. Я передала йому листи від Президента України та першого віце-спікера Ірини Геращенко для Олега. Хотіла, звісно, особисто передати, але зустріч поки не відбулась.... на жаль", - написала Денісова.
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Уповноважена зазначила, що адвокат був у Олега два тижні тому. За його словами, на той час він тримався добре. Пив воду, йому робити крапельниці з вітамінами і глюкозою. Примусового годування на той час не було. Але зараз точної інформації про стан здоров’я Олега Сенцова немає, додала Денісова.
"Ми домовилися, що завтра, одразу після зустрічі із Олегом, він зателефонує мені та розповість про те, як він почувається", - додала вона.
Раніше Денісова закликала Москалькову посприяти звільненню Сенцова.