Денісовій у РФ поставили умову для зустрічі із Сенцовим
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російська сторона наполягає спочатку на відвідуванні російських ув'язнених в Україні, і тільки потім обіцяють дозволити їй зустрітися з голодуючим в російській колонії українцем Олегом Сенцовим. Про це Уповноважена розповіла в ефірі "Радiо Свобода", передає УНН.
“Свої відвідування — Вишинський, Одновол, Баранов, Одинцов, а потім нібито вони пустять мене до Сенцова. Повірити в це складно, ви ж бачите — до Сенцова не пустили, до Карпюка не пустили, рішення суду практично не було по Роману Сущенку — теж нас не пустили”, — нагадала Денісова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синхронне відвідування Сенцова і Вишинського під загрозою зриву - Денісова
За її словами, під час зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою 19 червня, Денісова висловила стурбованість станом здоров’я українських в’язнів, які голодують або знаходяться після голодування.
Раніше Денісова направила Москальковій лист щодо організації побачення з Сенцовим та іншими.