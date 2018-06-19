Денісова направила Москальковій лист щодо організації побачення з Сенцовим та іншими
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила лист омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій з проханням посприяти у побаченні з українськими політв’язнями Олегом Сенцовим, Володимиром Балухом, Станіславом Клихом та Олександром Кольченком. Фотокопію такого листа Денісова оприлюднила на своїй сторінці у Faceboоk, передає УНН.
“Прошу вас сприяти у відвідуванні мною Балуха, Сенцова, Клиха і Кольченка з метою моніторингу дотримання їхніх прав на належну медичну допомогу”, — йдеться у листі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синхронне відвідування Сенцова і Вишинського під загрозою зриву
У свою чергу Денисова пообіцяла посприяти Москальковій з відвідуванням на території України чотирьох їхніх громадян.