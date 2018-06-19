Денисова направила Москальковой письмо по организации свидания с Сенцовым и другими
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила письмо омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать в свидании с украинскими политзаключенными Олегом Сенцовым, Владимиром Балухом, Станиславом Клыхом и Александром Кольченко. Фотокопию такого письма Денисова обнародовала на своей странице в Faceboоk, передает УНН.
"Прошу вас оказать содействие в посещении мной Балуха, Сенцова, Клыха и Кольченко с целью мониторинга соблюдения их прав на надлежащую медицинскую помощь", - говорится в письме.
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В свою очередь Денисова пообещала посодействовать Москальковой с посещением на территории Украины четырех их граждан.