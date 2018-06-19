Синхронне відвідування Сенцова і Вишинського під загрозою зриву - Денісова

“Згідно з нашими попередніми домовленостями, які були на вечір 18-го червня, українська сторона зробила все можливе для мінімальних пересувань і максимального комфорту візитів Тетяни Москалькової (російського омбудсмена, — ред.) до тих осіб, яких вона хотіла відвідати. У першу чергу, це Кирило Вишинський”, - написала Денісова.

Вона зазначила, що у зв’язку з приїздом Москалькової Вишинського мають намір переправити з херсонського до київський СІЗО. В цей час український омбудсмен повинна була відправитися до Лабитнангі на зустріч з Сенцовим. Згідно з домовленостями, Москалькова і Денісова повинні були одночасно відвідати громадян Росії і України.

“Більш того, ми даємо їй можливість відвідати Максима Одинцова і Олександра Баранова. А вже після її повернення в Москву ми плануємо спільні відвідини Романа Сущенка. Потім вже подальші кроки з відвідування мною Челябінська, де знаходиться Станіслав Клих і Олександр Кольченко. Потім відвідати Миколу Карпюка у Володимирі, пізніше здійснити візит до Ростову і Криму. Такі домовленості були на вчора. Втім, знову нічого не відбулося. Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішення, а тільки артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори”, - написала Денисова.

Нагадаємо, список українських в’язнів Кремля передали генсеку ООН. Раніше в МЗС України висловили протест через відмову Денісовій відвідати Сущенка.