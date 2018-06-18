Список украинских узников Кремля передали генсеку ООН

"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком-братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только передали генсекретарю ООН. Делаем все возможное для его освобождения. Давление на Россию не будет прекращаться!", - заявил Ельченко.

Напомним, уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова еще не определились с датами визитов к политзаключенным.

Как сообщал УНН, во время встречи уполномоченных по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой началась разработка "дорожной карты" посещений заключенных. Ранее Москалькова предложила обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и Украине.

Имел трогательную телефонный разговор с Валентином Карпюком-братом политзаключенного Николая Карпюка, происходящего незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только передали генсекретаря ООН. Делаем все возможное для его освобождения. Давление на не будет прекращаться!