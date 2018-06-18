Зустріч Москалькової і Денісової: почалася розробка "дорожньої карти" відвідувань ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Під час зустрічі уповноважених з прав людини Росії і України Тетяни Москалькової і Людмили Денісової почалася розробка "дорожньої карти" відвідувань ув'язнених. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Москалькової.
"Сьогодні відбулася дуже важлива зустріч з Уповноваженим з прав людини Верховної Ради України Людмилою Денісовою. В результаті зустрічі почалася розпробка "дорожньої карти" відвідування громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі", - повідомила Москалькова.
Нагадаємо, під час зустрічі уповноважених з прав людини України Людмили Денісової і Росії Тетяни Москалькової, остання запропонувала обговорити меморандум про взаємні відвідини ув'язнених в Росії і Україні.
Мова, зокрема, йде про так званих осіб з неврегульованим статусом, тобто громадян України, яких Росія вважає своїми громадянами, і громадян Росії, яких Україна розглядає як своїх. Такі громадяни не можуть отримувати консульської допомоги в разі кримінального переслідування. Крім того, Москалькова зазначила, що дорожня карта взаємних відвідувань повинна бути невід'ємною частиною запропонованого меморандуму.