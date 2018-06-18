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Омбудсмены Украины и России обсудили условия посещения заключенных

Омбудсмены Украины и России обсудили условия посещения заключенных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Во время встречи уполномоченных по правам человека Украины Людмилы Денисовой и России Татьяны Москальковой, последняя предложила обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и Украине, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы подготовили проект меморандума, который будем подробно обсуждать, и там заложили принцип взаимности, паритетности, исходя из этих особенностей двух гражданств”, — сказала Москалькова во время переговоров.

Речь, в частности, идет о так называемых лицах с неурегулированным статусом, то есть граждан Украины, которых Россия считает своими гражданами, и граждан России, которых Украина рассматривает как своих. Такие граждане не могут получать консульской помощи в случае уголовного преследования. Кроме того, Москалькова отметила, что дорожная карта взаимных посещений должна быть неотъемлемой частью предложенного меморандума.

Со своей стороны Денисова высказалась за то, чтобы наделить консулов ​​Украины и России правом посещения заключенных с неурегулированным статусом.

“У нас есть граждане просто Украины, есть граждане Российской Федерации, и есть те, кого мы считаем гражданами с неурегулированным статусом. Поэтому принято решение предоставлять в отдельных случаях такое право”, — заявила украинский омбудсмен.

Москалькова приветствовала эту инициативу, заявив, что Уполномоченные могли бы подготовить такое предложение для глав государств.

“Мы можем сформировать пакет предложений для президентов и выйти на заключение соглашения, касающегося этой категории лиц с неурегулированным статусом. Это, конечно, будет очень важный шаг вперед”, - отметила российский омбудсмен.

Сейчас встреча Денисовой и Москальковой идет за закрытыми дверями, пишет издание.

Напомним, омбудсмен России Татьяна Москалькова ранее заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся 18 июня в Москве, чтобы обсудить вопросы, возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных, и согласовать программу дальнейших действий.

Напомним, Денисова прибыла в Россию, чтобы встретиться с украинскими политзаключенными. Однако уже трижды ей отказали в посещении украинцев — Олега Сенцова, Николая Карпюка, Романа Сущенко.

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