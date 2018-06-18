Омбудсмени України і Росії обговорили умови відвідування утримуваних
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Під час зустрічі уповноважених з прав людини України Людмили Денісової та Росії Тетяни Москалькової, остання запропонувала обговорити меморандум про взаємні відвідування утримуваних в Росії та Україні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми підготували проект меморандуму, який будемо детально обговорювати, і там заклали принцип взаємності, паритетності, виходячи з цих особливостей двох громадянств”, — сказала Москалькова під час переговорів.
Мова, зокрема, йде про так званих осіб з неврегульованим статусом, тобто громадян України, яких Росія вважає своїми громадянами, і громадян Росії, яких Україна розглядає як своїх. Такі громадяни не можуть отримувати консульської допомоги в разі кримінального переслідування. Крім того, Москалькова зазначила, що дорожня карта взаємних відвідувань повинна бути невід’ємною частиною запропонованого меморандуму.
Зі свого боку Денісова висловилася за те, щоб наділити консулів України і Росії правом відвідування ув’язнених з неврегульованим статусом.
“У нас є громадяни просто України, є громадяни Російської Федерації, і є ті, кого ми вважаємо громадянами з неврегульованим статусом. Тому прийнято рішення надавати в окремих випадках таке право”, — заявила український омбудсмен.
Москалькова привітала цю ініціативу, заявивши, що Уповноважені могли б підготувати таку пропозицію для глав держав.
“Ми можемо сформувати пакет пропозицій для Президентів і вийти на укладення угоди, що стосується цієї категорії осіб з неврегульованим статусом. Це, звичайно, буде дуже важливий крок вперед”, — зазначила російський омбудсмен.
Наразі зустріч Денисової і Москалькової йде за закритими дверима, пише видання.
Нагадаємо, омбудсмен Росії Тетяна Москалькова раніше заявила, що уповноважені з прав людини Росії і України зустрінуться 18 червня в Москві, щоб обговорити питання, що виникли у зв’язку з відвідуванням російських і українських в’язнів, і погодити програму подальших дій.
Нагадаємо, Денісова прибула до Росії, щоб зустрітися з українськими політв’язнями. Однак уже тричі їй відмовили у відвідинах українців — Олега Сенцова, Миколи Карпюка, Романа Сущенка.