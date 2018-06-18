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Встреча Москальковой и Денисовой: началась разработка "дорожной карты" посещений заключенных

Встреча Москальковой и Денисовой: началась разработка "дорожной карты" посещений заключенных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Во время встречи уполномоченных по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой началась разработка "дорожной карты" посещений заключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Москальковой. 

"Сегодня состоялась очень важная встреча с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В результате встречи началась выработка "дорожной карты" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы", - сообщила Москалькова.

Напомним, во время встречи уполномоченных по правам человека Украины Людмилы Денисовой и России Татьяны Москальковой, последняя предложила обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и Украине.

Речь, в частности, идет о так называемых лицах с неурегулированным статусом, то есть граждан Украины, которых Россия считает своими гражданами, и граждан России, которых Украина рассматривает как своих. Такие граждане не могут получать консульской помощи в случае уголовного преследования. Кроме того, Москалькова отметила, что дорожная карта взаимных посещений должна быть неотъемлемой частью предложенного меморандума.

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