Список українських бранців Кремля передали генсеку ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Список українських в’язнів передали генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Про це в Twitter повідомляє постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, передає УНН.
"Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ. Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН. Робимо все можливе для його звільнення. Тиск на Росію не припинятиметься!", - заявив Єльченко.
Нагадаємо, уповноважені з питань прав людини України та Росії Людмила Денісова та Тетяна Москалькова ще не визначились з датами візитів до політв’язнів.
Як повідомляв УНН, під час зустрічі уповноважених з прав людини Росії і України Тетяни Москалькової і Людмили Денісової почалася розробка "дорожньої карти" відвідувань ув'язнених. Раніше Москалькова запропонувала обговорити меморандум про взаємні відвідини ув'язнених в Росії і Україні.
Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ. Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН. Робимо все можливе для його звільнення. Тиск на не припинятиметься!— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 18 червня 2018 р.