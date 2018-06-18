Омбудсмени України та РФ ще не визначилися із датами візитів до політв’язнів

"Завершилась зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Обговоримо можливість синхронності перших наших відвідувань. Подальші наші візити ми проводитемо вже в різний час. Ми перевіримо умови утримання, а також переконаємося в тій інформації, що надавали одне одному в листах. Дати візитів ще обговорюємо", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, під час зустрічі уповноважених з прав людини Росії і України Тетяни Москалькової і Людмили Денісової почалася розробка "дорожньої карти" відвідувань ув'язнених. Раніше Москалькова запропонувала обговорити меморандум про взаємні відвідини ув'язнених в Росії і Україні.