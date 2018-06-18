Омбудсмени України та РФ ще не визначилися із датами візитів до політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Уповноважені з питань прав людини України та Росії Людмила Денісова та Тетяна Москалькова ще не визначились з датами візитів до політв’язнів. Про це Денісова повідомляє в Facebook, передає УНН.
"Завершилась зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Обговоримо можливість синхронності перших наших відвідувань. Подальші наші візити ми проводитемо вже в різний час. Ми перевіримо умови утримання, а також переконаємося в тій інформації, що надавали одне одному в листах. Дати візитів ще обговорюємо", - повідомила Денісова.
Нагадаємо, під час зустрічі уповноважених з прав людини Росії і України Тетяни Москалькової і Людмили Денісової почалася розробка "дорожньої карти" відвідувань ув'язнених. Раніше Москалькова запропонувала обговорити меморандум про взаємні відвідини ув'язнених в Росії і Україні.