Омбудсмены Украины и РФ еще не определились с датами визитов к политзаключенным

"Завершилась встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Обсудим возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время. Мы проверим условия содержания, а также убедиться в той информации, которую подавали друг другу в письмах. Даты визитов еще обсуждаем", - сообщила Денисова.

Напомним, во время встречи уполномоченных по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой началась разработка "дорожной карты" посещений заключенных. Ранее Москалькова предложила обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и Украине.