Омбудсмены Украины и РФ еще не определились с датами визитов к политзаключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова еще не определились с датами визитов к политзаключенным. Об этом Денисова сообщает в Facebook, передает УНН.
"Завершилась встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Обсудим возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время. Мы проверим условия содержания, а также убедиться в той информации, которую подавали друг другу в письмах. Даты визитов еще обсуждаем", - сообщила Денисова.
Напомним, во время встречи уполномоченных по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой началась разработка "дорожной карты" посещений заключенных. Ранее Москалькова предложила обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и Украине.