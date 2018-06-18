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В МИД выразили протест из-за отказа Денисовой посетить Сущенко

В МИД выразили протест из-за отказа Денисовой посетить Сущенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест из-за отказа Уполномоченному Верховной Рады Людмиле Денисовой со стороны РФ в посещении украинского политзаключенного Романа Сущенко. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Россия скрывает правду об украинских политзаключенных - пленников Кремля", - написала Беца, обвинив Российскую Федерацию в тотальном несоблюдении достигнутых договоренностей.

"На этот раз, несмотря на разрешение посетить Р.Сущенко, украинскому обмудсмену отказано во встрече с пленником Кремля. Выражаем протест", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Омбудсмена Людмилу Денисову не допустили к украинскому политзаключенного Романа Сущенко в России.

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