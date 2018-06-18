У МЗС висловили протест через відмову Денісовій відвідати Сущенка

“Росія приховує правду про українських політв’язнів — бранців Кремля”, — написала Беца, звинувативши Російську Федерацію у тотальному недотриманні досягнутих домовленостей.

“Цього разу, незважаючи на дозвіл відвідати Р.Сущенка, українському обмудсмену відмовлено в зустрічі з бранцем Кремля. Висловлюємо протест”, — наголосила речниця.

Як повідомляв УНН, раніше цього дня Омбудсмена Людмилу Денісову не допустили до українського політв’язня Романа Сущенка у Росії.