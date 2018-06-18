У МЗС висловили протест через відмову Денісовій відвідати Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України висловили протест через відмову Уповноваженому Верховної Ради Людмилі Денісовій з боку РФ у відвіданні українського політв'язня Романа Сущенка. Про це на своїй сторінці в Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.
“Росія приховує правду про українських політв’язнів — бранців Кремля”, — написала Беца, звинувативши Російську Федерацію у тотальному недотриманні досягнутих домовленостей.
“Цього разу, незважаючи на дозвіл відвідати Р.Сущенка, українському обмудсмену відмовлено в зустрічі з бранцем Кремля. Висловлюємо протест”, — наголосила речниця.
Як повідомляв УНН, раніше цього дня Омбудсмена Людмилу Денісову не допустили до українського політв’язня Романа Сущенка у Росії.