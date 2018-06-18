Омбусдмен України у РФ наткнулася на перешкоди з допуском до Сущенка

"Ми разом з посольством у Російській Федерації зробили все можливе, щоб суддя Московського міського суду Музиченко надав нам можливість зустрітися з Романом Сущенком. І такий дозвіл ми отримали... Ми надіслали листа до цього закладу - слідчий ізолятор №2, що у нас є такий дозвіл, і надайте, будь ласка, нам можливість зустрітися з Романом Сущенком. Сьогодні на 9 ранку ми приїхали до цього закладу - Лефортове, подали першими всі документи для розгляду адміністрацією, щоб надали нам таку можливість", - зазначила Денісова.

"Зараз на цю хвилину відбувається таке, що до нас вийшов заступник голови цього закладу і повідомив, що всі наші документи надіслані до ФСВП РФ для прийняття рішення", - додала вона.

Вона дивується, які рішення ще потрібні, якщо є рішення суду і всі формальності дотримано.

"Ми зараз будемо чекати тут до 17:30, коли закінчується можливість для нас зустрітися з Романом Сущенком... Цей дозвіл виписаний на 18 червня і тому ми будемо чекати, щоб нас пропустили", - додала вона.

Згодом Денісова повідомила, що до неї "знову вийшов заступник керівника установи і повідомив, що документи повернуто у Московський міський суд".

"На моє запитання "це відмова?" - прозвучала відповідь - "їдьте до суду, там все знають" (фото рішення суду теж докладаю). Письмову відповідь теж не надали. З їх слів, все листування - через федеральну службу виконання покарань", - вказала Омбудсмен.

Нагадаємо, це вже не вперше Денісову не пускають до українців за гратами в РФ. 16 червня Омбудсмену України Людмилі Денісовій не вдалося провести зустріч із утримуваним у Росії українцем Миколою Карпюком, її не пустили до нього у в'язницю. 15 червня український омбудсмен вирушила на Ямал, де утримують у колонії Олега Сенцова, але їй не дали побачитися з українцем.