Українському Омбудсмену у РФ відмовили у зустрічі з Карпюком

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося сьогодні провести зустріч із утримуваним у Росії українцем Миколою Карпюком. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Подала заяву до Володимирського Централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу і прийняв мою заяву. Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як Уповноваженого, ані як приватної особи. Як Уповноваженого мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особу - тому що завершився час подання заяви", - повідомила Денісова.

Зі слів Омбудсмена, при цьому керівник установи запевнив її, що її заяву почнуть розглядати вже на початку тижня.

Нагадаємо, 16 червня Денісова поїхала до російського міста Владимир, де за гратами утримують українця Миколу Карпюка, щоб зустрітися із ним.

Українські Національні Новини

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