Омбудсмен України в Росії поїхала зустрітися з Карпюком
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова їде до російського міста Владимир, де за гратами утримують українця Миколу Карпюка, щоб зустрітися із ним. Про це Омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Росія затягує процес відвідання мною українських політв'язнів, які тримаються на території РФ. Якщо були домовленості двох президентів – Петра Порошенка і Володимира Путіна – щодо надання можливості відвідати наших громадян у місцях несвободи, якщо є політична воля, то треба зменшити терміни проходження всіх документів", - зазначила вона.
Зі слів Омбудсмена, сьогодні відбувається таке листування з українськими консульськими службами і з нею, щоб затягнути процес відвідання політв’язнів.
"Зараз ми їдемо у місто Владимир, де тримається українець Микола Карпюк. Ми домовились ще в четвер про візит до Миколи Карпюка. Але сьогодні, коли повернулися з міста Саліхард, наше посольство отримало лист, що, нібито, вони не встигають погодити процедури згідно з Консульською конвенцією. Тому представники консульства не зможуть зустрітися з Миколою Карпюком. Поки там нічого не написано про мене як Уповноваженого. Тому ми їдемо і будемо подавати заяву згідно з ст. 89 п. 4 Кримінально-виконавчого кодексу РФ. На таких умовах російським законодавством передбачена можливість візиту до Миколи Карпюка", - додала Денісова.
Утримувані в РФ Станіслав Клих і Микола Карпюк, за версією російського слідства, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил.
Нагадаємо, український омбудсмен вирушила на Ямал, де утримують у колонії Олега Сенцова, 15 червня, але їй не дали побачитися з українцем.
Сьогодні омбудсмен РФ Тетяна Москалькова відвідала фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова, який перебуває в омській колонії.