Омбудсмен України в Росії поїхала зустрітися з Карпюком

"Росія затягує процес відвідання мною українських політв'язнів, які тримаються на території РФ. Якщо були домовленості двох президентів – Петра Порошенка і Володимира Путіна – щодо надання можливості відвідати наших громадян у місцях несвободи, якщо є політична воля, то треба зменшити терміни проходження всіх документів", - зазначила вона.

Зі слів Омбудсмена, сьогодні відбувається таке листування з українськими консульськими службами і з нею, щоб затягнути процес відвідання політв’язнів.

"Зараз ми їдемо у місто Владимир, де тримається українець Микола Карпюк. Ми домовились ще в четвер про візит до Миколи Карпюка. Але сьогодні, коли повернулися з міста Саліхард, наше посольство отримало лист, що, нібито, вони не встигають погодити процедури згідно з Консульською конвенцією. Тому представники консульства не зможуть зустрітися з Миколою Карпюком. Поки там нічого не написано про мене як Уповноваженого. Тому ми їдемо і будемо подавати заяву згідно з ст. 89 п. 4 Кримінально-виконавчого кодексу РФ. На таких умовах російським законодавством передбачена можливість візиту до Миколи Карпюка", - додала Денісова.

Утримувані в РФ Станіслав Клих і Микола Карпюк, за версією російського слідства, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил.

Нагадаємо, український омбудсмен вирушила на Ямал, де утримують у колонії Олега Сенцова, 15 червня, але їй не дали побачитися з українцем.

Сьогодні омбудсмен РФ Тетяна Москалькова відвідала фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова, який перебуває в омській колонії.