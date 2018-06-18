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Омбусдмен Украины в РФ наткнулась на препятствия с допуском к Сущенко

Омбусдмен Украины в РФ наткнулась на препятствия с допуском к Сущенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Уполномоченного Верховной Рады Людмилу Денисову пока не допускают к посещению украинского политзаключенного Романа Сущенко в России. Об этом она сообщила в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы вместе с посольством в Российской Федерации сделали все возможное, чтобы судья Московского городского суда Музыченко предоставил нам возможность встретиться с Романом Сущенко. И такое разрешение мы получили ... Мы направили письмо в это заведение - следственный изолятор №2, что у нас есть такое разрешение, и предоставьте, пожалуйста, нам возможность встретиться с Романом Сущенко. Сегодня на 9 утра мы приехали в это заведение - Лефортово, подали первыми все документы для рассмотрения администрацией, чтобы предоставили нам такую ​​возможность", - отметила Денисова.

"Сейчас на эту минуту происходит такое, что к нам вышел заместитель председателя этого учреждения и сообщил, что все наши документы направлены в ФСИН РФ для принятия решения", - добавила она.

Она удивляется, решения еще нужны, если есть решение суда и все формальности соблюдены.

"Мы сейчас будем ждать здесь до 17:30, когда заканчивается возможность для нас встретиться с Романом Сущенко... Это разрешение выписано на 18 июня, и поэтому мы будем ждать, чтобы нас пропустили", - добавила она.

Позже Денисова сообщила, что к ней "вышел заместитель руководителя учреждения и сообщил, что документы возвращены в Московский городской суд".

"На мой вопрос "это отказ?" - прозвучал ответ - "езжайте в суд, там все знают" (фото решение суда тоже прилагаю). Письменный ответ тоже не предоставили. По их словам, вся переписка - через федеральную службу исполнения наказаний", - указала Омбудсмен.

Напомним, это уже не первый раз Денисову не пускают к украинцам за решеткой в ​​РФ. 16 июня Омбудсмену Украины Людмиле Денисовой не удалось провести встречу с удерживаемым в России украинцем Николаем Карпюком, ее не пустили к нему в тюрьму. 15 июня украинский омбудсмен отправилась на Ямал, где содержат в колонии Олега Сенцова, но ей не дали увидеться с украинцем.

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