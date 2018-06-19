Денисовой в РФ поставили условие для встречи с Сенцовым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что российская сторона настаивает сначала на посещении российских заключенных в Украине, и только потом обещают позволить ей встретиться с голодающим в российской колонии украинцем Олегом Сенцовым. Об этом Уполномоченный рассказала в эфире "Радио Свобода", передает УНН.
"Свои посещения - Вышинский, Одновол, Баранов, Одинцов, а потом как будто они пустят меня к Сенцову. Поверить в это сложно, вы же видите - к Сенцову не пустили, к Карпюку не пустили, решение суда практически не было по Роману Сущенко - тоже нас не пустили", - напомнила Денисова.
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По ее словам, во время встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой 19 июня, Денисова выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинских заключенных, которые голодают или находятся после голодания.
Ранее Денисова направила Москальковой письмо по организации свидания с Сенцовым и другими.