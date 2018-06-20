Адвокат повезет Сенцову письмо от Порошенко

"Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от Президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась .... к сожалению", - написала Денисова.

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Уполномоченная отметила, что адвокат был у Олега две недели назад. По его словам, в то время он держался хорошо. Пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет, добавила Денисова.

"Мы договорились, что завтра, сразу после встречи с Олегом, он позвонит мне и расскажет о том, как он чувствует себя", - добавила она.

Ранее Денисова призвала Москалькова посодействовать освобождению Сенцова.