Денісова закликала Москалькову посприяти звільненню Сенцова

ukru
08:24 • 624 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 68107 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 135960 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 115890 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 153725 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 117125 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 125837 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165247 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190613 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 305814 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
62 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 39623 перегляди
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 18414 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 35510 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 45976 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 41309 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 41417 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 35605 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 153738 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 175498 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 305824 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 41040 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 57495 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 61446 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 59190 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 73305 перегляди
Актуальне
Денісова закликала Москалькову посприяти звільненню Сенцова

Денісова закликала Москалькову посприяти звільненню Сенцова

Київ • УНН

 • 12070 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Перешкоджання візиту до Олега Сенцова викликає обґрунтовані побоювання щодо стану його здоров’я. Про це заявила Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова, закликавши російську колегу Тетяну Москалькову посприяти звільненню українця, передає УНН.

“В черговий раз звертаюсь до Вас щодо захисту прав громадянина України Олега Сенцова. Тривале перешкоджання відвіданню Олега Сенцова мною, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і працівниками консульських установ України викликає обґрунтовані побоювання щодо стану здоров’я даного громадянина України. При цьому, українській стороні не надаються документальні свідчення задовільного самопочуття Олега Сенцова”, — йдеться у зверненні.

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова звернулась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з проханням посприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин, а також звернутися із відповідним проханням до Президента РФ.

Нагадаємо, що 20 червня Омбудсмен Людмила Денісова також звернулась до МКЧХ з проханням відвідати Олега Сенцова та інших голодуючих українських політв’язнів.

Раніше Денісовій у РФ поставили умову для зустрічі із Сенцовим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29