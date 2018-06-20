Денісова закликала Москалькову посприяти звільненню Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Перешкоджання візиту до Олега Сенцова викликає обґрунтовані побоювання щодо стану його здоров’я. Про це заявила Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова, закликавши російську колегу Тетяну Москалькову посприяти звільненню українця, передає УНН.
“В черговий раз звертаюсь до Вас щодо захисту прав громадянина України Олега Сенцова. Тривале перешкоджання відвіданню Олега Сенцова мною, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і працівниками консульських установ України викликає обґрунтовані побоювання щодо стану здоров’я даного громадянина України. При цьому, українській стороні не надаються документальні свідчення задовільного самопочуття Олега Сенцова”, — йдеться у зверненні.
Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова звернулась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з проханням посприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин, а також звернутися із відповідним проханням до Президента РФ.
Нагадаємо, що 20 червня Омбудсмен Людмила Денісова також звернулась до МКЧХ з проханням відвідати Олега Сенцова та інших голодуючих українських політв’язнів.
Раніше Денісовій у РФ поставили умову для зустрічі із Сенцовим.