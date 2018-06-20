Денисова призвала Москалькову посодействовать освобождению Сенцова

“В очередной раз обращаюсь к Вам по защите прав гражданина Украины Олега Сенцова. Длительное препятствование посещению Олега Сенцова мной, как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, и работниками консульских учреждений Украины вызывает обоснованные опасения относительно состояния здоровья данного гражданина Украины. При этом, украинской стороне не предоставляются документальные свидетельства удовлетворительного самочувствия Олега Сенцова”, - говорится в обращении.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обратилась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам, а также обратиться с соответствующей просьбой к Президенту РФ.

Напомним, что 20 июня Омбудсмен Людмила Денисова также обратилась к МККК с просьбой посетить Олега Сенцова и других голодающих украинских политзаключенных.

Ранее Денисовой в РФ поставили условие для встречи с Сенцовым.