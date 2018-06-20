Денісова попросила місцевий Червоний Хрест відвідати Сенцова у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна направила голові регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту листа із проханням відвідати українських політв'язнів, що утримуються у місцях несвободи на території Росії і анексованого Криму, які на знак протесту оголосили безстрокове голодування. Про це повідомила у Facebook Уповноважений із прав людини в Україні Людмила Денісова, передає УНН.
“Від учора намагаюсь зустрітися із керівництвом Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту. Сьогодні його помічник повідомила, що в нього, цитую, „дуже щільний графік і він не може зустрітися“. На запитання, може тоді завтра, відповіли, що немає жодного віконця. Тому я направила до них офіційний лист з проханням відвідати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Шумкова”, — йдеться у повідомленні.
Український омбудсмен звернулася до місцевого осередку МКЧХ із проханням відвідати українських політв’язнів або посприяти в організації їх відвідуванню Уповноваженим із прав людини в Україні.
“Я попросила його здійснити візити у пенітенціарні заклади, де вони відбувають покарання, аби перевірити стан їхнього здоров’я, а також сприяти організації моїх візитів до згаданих громадян України”, — зазначила Людмила Денісова.
Раніше Денісовій у РФ поставили умову для зустрічі із Сенцовим.