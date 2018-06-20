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Денисова попросила местный Красный Крест посетить Сенцова в РФ

Киев  •  УНН

 • 10456 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина направила главе региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту письмо с просьбой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в местах несвободы на территории России и аннексированного Крыма, которые в знак протеста объявили бессрочную голодовку. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова, передает УНН.

“Со вчерашнего дня стараюсь встретиться с руководством Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту. Сегодня его помощник сообщила, что у него, цитирую, „очень плотный график и он не может встретиться“. На вопрос, может ли завтра, ответили, что нет ни единого окошка. Поэтому я направила к ним официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова”, - говорится в сообщении.

Украинский омбудсмен обратилась к местной ячейке МККК с просьбой посетить украинских политзаключенных или помочь в организации их посещения Уполномоченным по правам человека в Украине.

“Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины”, — отметила Людмила Денисова.

Ранее Денисовой в РФ поставили условие для встречи с Сенцовым.

Украинские Национальные Новости

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