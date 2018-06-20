ЄСПЛ запросив у Росії детальну інформацію про стан здоров'я Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Європейський суд з прав людини почав просити в уряду Росії детальну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це в своєму Telegram повідомив глава міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, передає УНН.
"Суд почав просити в уряду Росії інформацію про дотримання щодо заявника вимог статей 2, 3 і 5 Конвенції у зв'язку з його голодуванням. По суті це означає, що влада зобов'язана не допустити смерті Сенцова (позитивні зобов'язання права на життя), але і не має права використовувати способи примусового годування (негативні зобов'язання щодо заборони катувань). Суд також просить представити детальну інформацію про поточний стан здоров'я Олега Сенцова разом з медичною документацією до 27 червня", - повідомив Чіков.
Також Суд запропонував Сенцову припинити голодування. Крім того, в ЄСПЛ нагадали, що справі Сенцова ще 8 липня 2014 року надано пріоритет.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.