Британия призвала Россию освободить Балуха и Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Правительство Великобритании призвало Россию освободить украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова. Об этом сообщается в Facebook Посольства Великобритании в Украине, передает УНН.
"Великобритания глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинских политических узников Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку. Обоих российские власти заключили за их позицию по незаконной аннексии Крыма", - говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, на котором на английском языке кратко рассказано о том, кто такие Сенцов и Балух и сколько они уже голодают.
"Мы снова настоятельно призываем российские власти освободить немедленно всех украинских политических заключенных", - говорится в видео.
Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере. Администрация СИЗО в Симферополе не учитывает его тяжелое состояние.
Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Олег Сенцов выглядит хуже, неделю назад у него был второй кризис, состояние его здоровья ухудшается.