Чийгоз: адміністрація СІЗО у Сімферополі ігнорує важкий стан політв'язня Балуха
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
“Володимир Балух продовжує перебувати в загальній камері. Адміністрація СІЗО не враховує важкий стан і не переводить його в більш м’які умови”, — повідомив Ахтем Чийгоз.
Він сказав, що Балуха потрібно перевести в камеру з двома ув’язненими, однак його продовжують тримати в загальній камері. Співробітники СІЗО не надають публічних коментарів щодо цієї ситуації.
5 липня підконтрольний окупаційній владі Раздольненський районний суд Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятору тимчасового тримання та засудив його до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.
Як повідомляв УНН, Денісова звернулася до ООН щодо організації візиту їх представників до Сенцова.