Чийгоз: администрация СИЗО в Симферополе игнорирует тяжелое состояние политзаключенного Балуха
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере. Администрация СИЗО в Симферополе не учитывает его тяжелое состояние. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
“Владимир Балух продолжает находиться в общей камере. Администрация СИЗО не учитывает тяжелое состояние и не переводит его в более мягкие условия”, — сообщил Ахтем Чийгоз.
Он сказал, что Балуха нужно перевести в камеру с двумя заключенными, однако его продолжают держать в общей камере. Сотрудники СИЗО не предоставляют публичных комментариев касательно этой ситуации.
5 июля подконтрольный оккупационной власти Раздольненский районный суд Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей.
Как сообщал УНН, Денисова обратилась к ООН по организации визита их представителей к Сенцову.