Денісова звернулася до ООН щодо організації візиту їх представників до Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейд Раада аль Хуссейна щодо організації візиту їх представників до колонії, де утримують Олега Сенцова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Людмили Денісової.
“В нього погіршилося здоров’я і послабшав серцевий м’яз”, — зазначила вона у соціальній мережі, описуючи стан Сенцова.
“Тому я звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Зейд Раада аль Хуссейна, Генерального секретаря Ради Європи Турбьорна Янгланда, Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович щодо організації візита їх представників до колонії, де тримається Олег Сенцов, для перевірки даної інформації”, — вказано у повідомленні.
Вона також закликала всі міжнародні правозахисні інституції звернутися до президента РФ з вимогою терміново прийняти рішення про звільнення Олега Сенцова та всіх бранців Кремля.
Як повідомляв УНН, Денісова розповіла про умови в “Орлятку”.