Денисова обратилась к ООН касательно организации визита их представителей к Сенцову
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Рааду аль Хусейну касательно организации визита их представителей в колонию, где содержится Олег Сенцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Людмилы Денисовой.
“У него ухудшилось здоровье и ослабела сердечнуя мышца”, — отметила она в социальной сети, описывая состояние Сенцова.
“Поэтому я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Рааду аль Хусейну, Генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду, Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович касательно организации визита их представителей в колонию, где содержится Олег Сенцов, для проверки данной информации”, — указано в сообщении.
Она также призвала все международные правозащитные институты обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об освобождении Олега Сенцова и всех пленников Кремля.
Как сообщал УНН, Денисова рассказала об условиях в “Орленке”.