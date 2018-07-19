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Брудні матраци та переповнені кімнати: Денісова розповіла про умови в "Орлятку"

Брудні матраци та переповнені кімнати: Денісова розповіла про умови в "Орлятку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова проінспектувала табір "Орлятко" у Донецькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку омбудсмена у Facebook.

"Дитячий табір зараз закрито, але я не впевнена, що його взагалі можна було відкривати для дітей. Серед побаченого: брудні матраци, переповнені кімнати... по 11 дітей в невеликій кімнаті. Щодо збереження продуктів - риба разом із м'ясом в одному холодильнику. Дату закупки риби мені так і не сказали", - написала Денісова.

Крім того, за словами омбудсмена, реагування з боку адміністрації табору на перші скарги дітей на погане самопочуття було відсутнім.

"Лікар, за її словами, сама розуміла, що це не звичайне ОРЗ. Цитую: "До мене ввечері прийшов натовп дітей". Але вона хотіла уникнути проблем й тому вирішила почекати до ранку. Хоча, як ніхто інший, мала б розуміти: чим раніше звернутися за медичною допомогою, тим менші наслідки для здоров'я. Директор табору теж не зреагував миттєво. І він має нести за це відповідальність, так само, як і лікар", - йдеться в повідомленні омбудсмена.

Денісова заявила, що розпочинає власне розслідування через масове отруєння.

Нагадаємо, у дитячому таборі "Яструбок" сталося масове отруєння дітей. 16 липня після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Станом на сьогодні, 19 липня, захворіло та госпіталізовано до лікувальних закладів Донецької області 94 особи. Напередодні табір вирішили закрити

При цьому, омбудсмен заявила, що отруєння сталося в таборі "Орлятко", хоча спочатку повідомлялося про "Яструбок".

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