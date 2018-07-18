Отруєння на Донеччині: госпіталізовано 91 людину, табір закрили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Табір "Яструбок" в Донецькій області, в якому отруїлася вже 91 людина, вирішили закрити від сьогоднішнього дня. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Станом на 18 липня з дитячого закладу оздоровлення і відпочинку “Яструбок” у Донецькій області з ознаками гострої кишкової інфекції до лікарень госпіталізували вже 91 людину, з них 76 дітей.
Санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху триває, попередньо постраждалим поставили діагноз “гострий гастроентероколіт?”.
Табір розрахований на 150 місць. Ця зміна була другою, розпочалася з 14 липня, на відпочинок заїхало 134 дитини, зокрема 35 дітей до 15 років.
За попередніми результатами епідрозслідування встановлено, що перший випадок захворювання виник 15 липня у працівника харчоблоку, наступні випадки захворювання почали реєструватися з 16 та 17 липня серед дітей всіх чотирьох загонів закладу.
Під час обстеження харчоблоку було виявлено низку порушень санітарного законодавства.
“...прийнято рішення про закриття табору та припинення будь якої діяльності з приймання дітей на оздоровлення та відпочинок з 18.07.2018”, — повідомили в Держпродспоживслужбі.
Як повідомляв УНН, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що причиною отруєння у дитячому таборі "Яструбок" у Донецькій області, ймовірно, є інфекція сальмонельозу.